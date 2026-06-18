Ministro de Lula estará em Porto Alegre nesta sexta-feira para mutirão de serviços públicos

Ministro cumpre agenda na Capital nesta sexta-feira (18). TON MOLINA / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Em meio às investigações que envolvem o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), o secretário-geral da Presidência, Guilherme Boulos, virá a Porto Alegre nesta sexta-feira (18) em mais uma edição do programa Governo do Brasil na Rua. A iniciativa foi criada como uma estratégia para aproximar a população do governo, com oferta de serviços públicos e atendimento sobre os programas sociais do governo.

Na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital, Boulos acompanhará atividades como renegociação de dívidas por meio do Novo Desenrola, perícias do INSS sem agendamento prévio e serviços de saúde com vacinação para todas as idades. Também será possível fazer a microchipagem e vacinação gratuita de cães e gatos.

Serviços como Pé de Meia ou Reforma Casa Brasil, que facilita o acesso a crédito para reformas e ampliações de residências com juros baixos, são frequentemente buscados pelo público em outras edições do mutirão.