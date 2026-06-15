Ministro das Cidades celebra marca importante do Compra Assistida e anuncia investimentos para reconstrução do RS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Criado para tornar mais ágil a entrega de moradias para os afetados pela enchente de 2024, o programa Compra Assistida do governo federal atingiu a marca de 13 mil casas contratadas. O anúncio foi feito pelo ministro das Cidades, Vladimir Lima, que cumpriu agendas no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (15).
Um ato em Porto Alegre com deputados e prefeitos do Interior celebrou o número. O ministro aproveitou para autorizar outros investimentos ligados à reestruturação do Estado. Um deles se refere às novas metas de reconstrução para oito municípios gaúchos, que preveem moradia popular para 1.470 famílias, distribuídas entre:
- Pelotas: 110 unidades habitacionais
- Roca Sales: 60
- São Jerônimo: 190
- São Leopoldo: 600
- São Sebastião do Caí: 110
- Taquari: 50
- Triunfo: 170
- Venâncio Aires: 180
Foram assinadas também autorizações para início de obras de 404 unidades habitacionais em 17 municípios. Serão investidos R$ 54,9 milhões por meio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). O ministro também anunciou a contratação do Residencial Ipê, em Montenegro, que vai oferecer 96 moradias para famílias de menor renda.
— Seguimos juntos para construir, contratar obras e devolver dignidade aos municípios — resumiu Vladimir Lima.
Também foi anunciada a contratação do programa Refrota em Porto Alegre, com previsão de entregar 100 ônibus elétricos para a Capital.
Cuca e chimarrão
Antes do ato na Capital, o ministro foi ao Vale do Taquari para acompanhar e entregar obras residenciais. Em Estrela, conferiu o andamento da construção do Residencial Renascer, com 100 unidades habitacionais, e autorizou o início da obra do Residencial Estrela. Serão 800 casas que deverão beneficiar mais de 3 mil pessoas, com investimento de R$ 160 milhões.
Depois, em Lajeado, visitou os residenciais Novo Horizonte e Vida Nova, que juntos ofertarão 226 casas. Ao elogiar o empenho do ministro nas agendas, o deputado Paulo Pimenta (PT), que acompanhou o roteiro, contou aos prefeitos no ato em Porto Alegre que Vladimir, natural de Salvador, degustou iguarias da culinária gaúcha pela primeira vez.
— Ministro conheceu cuca hoje, experimentou chimarrão e prometeram que vão assar um cordeiro inteiro para ele. Também quase congelou — brincou Pimenta, após a comitiva enfrentar temperaturas abaixo dos 10°C no Vale do Taquari.