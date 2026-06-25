Michelle mostra as garras e põe Flávio Bolsonaro na defensiva

Família Bolsonaro reunida durante manifestação em abril de 2025. Miguel SCHINCARIOL / AFP

Vinte e quatro horas não são suficientes para concluir todo o processo de decantação do vídeo de 24 minutos publicado por Michelle Bolsonaro na tarde de quarta-feira (25). É preciso mais tempo para dissecar o subtexto, as entrelinhas e o que não está dito. O que já está claro é que Michelle não fez um desabafo de madrasta incompreendida pelos filhos do marido a quem ela cuida na residência transformada em prisão domiciliar.

O vídeo é um ato político pensado, escrito, lido, revisado e publicado na voz de uma mulher que olha para o horizonte e se enxerga como herdeira de Jair Bolsonaro, apesar dos quatro filhos dele terem sido eleitos apenas pelo sobrenome — um senador, um deputado federal, um vereador no Rio e um vereador em Balneário Camboriú (SC).

Astúcia seria a palavra mais apropriada para definir o momento escolhido por Michelle para demarcar território e solapar a candidatura de Flávio, mesmo que ela diga que torce por ele porque o objetivo maior é derrotar o PT. Michelle sabe que Jair Bolsonaro é passado e que terá de disputar seu espólio político com os quatro filhos, como madrastas e enteados de novelas, séries e filmes.

Ninguém irá envenenar ninguém com arsênico nesse enredo. As armas são outras — e passam longe dos tiros produzidos com inteligência artificial para postar nas redes sociais. Michelle, no papel de madrasta desrespeitada, humilhada e apunhalada metaforicamente pelos filhos do marido, tenta conquistar os corações e mentes das mulheres conservadoras/religiosas, e não apenas das evangélicas como ele.

No vídeo, ela é a coerente diante da incoerência de Flávio na disputa no Ceará, pretexto usado para a manifestação, com requintes de crueldade ao usar o rosto e a voz de Ciro Gomes atacando os Bolsonaro. É a mãe de menina, preocupada com o sofrimento da filha adolescente diante da crueldade dos irmãos desalmados. É a reserva moral em um momento difícil para Flávio, que vive a angústia de não saber se existem ou não vídeos ou mensagens comprometedoras de sua relação com Daniel Vorcaro.

O melhor dos mundos para o futuro de Michelle é se eleger senadora do Distrito Federal, o que hoje parece uma eleição mais fácil do que a de Flávio à Presidência e de Carlos, candidato ao Senado por Santa Catarina. Eduardo está inelegível, exilado nos Estados Unidos, e pode ser esquecido nos próximos quatro anos.

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Para que possa concorrer a presidente em 2030, é importante para a ex-primeira-dama que Flávio não se eleja. Melhor ainda se for a única Bolsonaro com mandato, daí a preocupação manifestada no vídeo com os perfis manejados a partir dos Estados Unidos, que querem tirar dela o maior patrimônio: o sobrenome.

Como presidente do PL Mulher, apoiada pelo presidente Valdemar Costa Neto, Michelle tem uma poderosa máquina eleitoral nas mãos. Os enteados sabem disso.