Michelle escancara desavenças com filhos de Bolsonaro e diz por que não faz campanha para Flávio

Antes do jogo do Brasil contra a Escócia, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro soltou uma bomba em forma de vídeo, disputando espaço nas redes sociais com Neymar, Vini Júnior e Ancellotti. Com voz firme, leu um roteiro escrito cuidadosamente para causar impacto dentro e fora do PL. E mostrou que as divergências com Flávio e Eduardo são mais profundas do que parecem aos olhos de quem está de fora.

O caso do Ceará, que ela gastou boa parte do vídeo detalhando, é um pretexto para abrir o coração e dizer o que calou nos últimos meses. Michelle fez questão de repetir as palavras que Ciro Gomes usou para desqualificar Jair Bolsonaro e os filhos. Como se pudessem restar dúvidas, incluiu o vídeo com as palavras do candidato que agora o PL quer apoiar no governo do Ceará e que deu origem à campanha dos filhos de Bolsonaro contra ela.

Sem usar essa expressão, Michelle deixou claro que, assim como existia o “gabinete do ódio”, existe uma cozinha do ódio, na qual os enteados preparam poções contra ela, a ponto de em algumas manifestações retirarem dela o sobrenome Bolsonaro. Uma conspiração permanente, comandada dos Estados Unidos por Eduardo e que Flávio avaliza por ação ou omissão.

Reclama que ao difamá-la os irmãos, filhos de casamentos anteriores, estão causando sofrimento à caçula, Laura, mas não se importam porque só pensam em política e não no ser humano. As palavras usadas foram fortes para causar o impacto que causaram. Diz que foi apunhalada pelos enteados. Que perdoou Flávio e abençoou sua candidatura, mas não está fazendo campanha porque ele e o irmão tentaram afastá-la das decisões no PL, alegando que não entendia nada de política.

Sempre se referindo a Jair Bolsonaro como “meu marido” ou “meu galego”, disse que sua prioridade é cuidar da família. E que é mentira – coisa plantada – a informação de que ela estaria esperando um pedido público de desculpas para entrar na campanha. Mais: que sabe quem plantou, porque conhece as fontes e os métodos.