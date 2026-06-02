Marco legal aprovado na Assembleia transforma apoio ao turismo em política permanente de Estado no RS

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

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