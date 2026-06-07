Marcelo Freixo vem a Porto Alegre lançar o livro “Viver é perigoso” 

O ex-deputado Marcelo Freixo, um dos políticos mais visados pelo crime organizado no Rio de Janeiro, lança nesta terça-feira (9), em Porto Alegre, o livro Viver é perigoso — Minha travessia no Rio (Editora Planeta), escrito em parceria com Bruno Paes Manso.
A sessão de autógrafos, no Hub Atividade (Rua Miguel Teixeira, 126), será precedida de uma bate-papo com o ex-governador Tarso Genro e os pré-candidatos da esquerda ao Senado, Manuela D’Ávila (PSOL) e Paulo Pimenta (PT).
O livro detalha a trajetória de Freixo como professor, ativista e político a partir de episódios que atravessam a história recente do Rio de Janeiro, incluindo o enfrentamento às milícias, a atuação na CPI das Milícias, os bastidores do sistema prisional e o impacto de casos como o assassinato de Marielle Franco.
Ao combinar relatos pessoais e análise política, Viver é perigoso também traz reflexões sobre os desafios estruturais da segurança pública no Brasil e os caminhos possíveis para o futuro.
O livro tem prefácio do ator Wagner Moura, que escreveu: “A rebelião em Bangu, a CPI das Milícias, os assassinatos de Marielle e Anderson, as campanhas para deputado, prefeito e governador do Rio são fatos que marcaram a história da cidade e mudaram para sempre a vida dele. Este livro é um relato íntimo e de interesse público”.