Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Memória  
Notícia

Marcelo Freixo vem a Porto Alegre lançar o livro “Viver é perigoso” 

Sessão de Autógrafos, na terça-feira (9), será precedida de bate-papo sobre segurança pública e democracia com Tarso Genro, Manuela D’Ávila e Paulo Pimenta

Rosane de Oliveira

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