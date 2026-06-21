Maranata debate problemas do Estado com uma inteligência artificial

Marcelo Maranata é pre-candidato ao governo do RS pelo PSDB. Duda Fortes / Agencia RBS

A pré-campanha de Marcelo Maranata (PSDB) ao governo do Estado resolveu inovar e chamar uma inteligência artificial — no caso, o Claude — para debater os problemas do Rio Grande do Sul. O quadro foi gravado na sexta-feira, e os principais trechos serão postados nas redes sociais de Maranata a partir desta segunda-feira (22).

No teaser divulgado no fim de semana, Maranata pergunta o que o Claude acha dele e pede que responda "sem bajulação". O que Claude respondeu? Isso ainda é surpresa.

O candidato diz que demonstrar preparo para enfrentar diferentes situações e responder aos mais variados questionamentos é um dos desafios de quem pretende governar o Rio Grande do Sul.

Na conversa, Maranata e a IA discutem, sem rodeios, temas relevantes para o futuro do Estado. Entre eles, as enchentes e seus impactos, a atuação do poder público diante das crises, a fé como elemento de superação, a polarização em diferentes perspectivas, os desafios enfrentados pelo agronegócio e outras questões que fazem parte do dia a dia dos gaúchos.

Baseadas na análise de informações e diferentes pontos de vista, as intervenções da IA tornam a conversa ainda mais curiosa, oferecendo uma perspectiva imparcial para a reflexão.

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