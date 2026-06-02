Lula incita violência política contra filhos de Bolsonaro

Em Goiás, Lula xingou filhos de Jair Bolsonaro e ergueu cartaz afirmando que o "Pix é do Brasil", em referência às ameças de novo tarifaço pelos Estados Unidos. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

No afã de culpar os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro pela nova ameaça de tarifaço dos Estados Unidos, o presidente Lula acabou promovendo incitação à violência política, além de cometer um erro histórico sobre a Inconfidência Mineira.

Em Goiás, Lula chamou os filhos de Bolsonaro de traidores da Pátria e disse que, por muito menos, o delator de Tiradentes, Joaquim Silvério dos Reis, foi enforcado, e que Flávio Bolsonaro e seu irmão Eduardo mereceriam mesmo destino.

Quem morreu na forca e teve o corpo esquartejado foi Tiradentes. O delator morreu de causas naturais em 1819.

Por entender que o presidente cometeu um crime, Flávio Bolsonaro avisou que denunciará o caso do Supremo Tribunal Federal, dizendo sentir-se ameaçado.