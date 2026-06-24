Leite passa a integrar conselho de coalizão global de ação climática

Coalizão Champ reúne líderes de 78 países e UE, representando 36% da população mundial e 40% das emissões globais. Maurício Tonetto / Divulgação

Quando deixar o governo do Estado, em janeiro de 2027, o governador Eduardo Leite já tem uma missão para ocupar parte do seu tempo. Nesta quarta-feira (24), em Londres, Leite tomou posse como um dos 12 membros do Conselho Consultivo Subnacional da Coalizão para Parcerias Multinível de Alta Ambição Para Ação Climática (Champ, sigla em inglês). O colegiado reúne líderes de Estados subnacionais responsáveis por contribuir com a implementação dos compromissos climáticos assumidos por países de todo o mundo. Com a escolha, o Rio Grande do Sul amplia seu protagonismo nos principais fóruns internacionais sobre metas globais para o clima do planeta.

A posse coincide com o momento em que os extremos climáticos acendem o alerta, com frio intenso logo início do inverno no sul do Brasil e ondas de calor afetam partes da Europa. A França teve hoje o dia mais quente da sua história.

O conselho terá a missão de levar a experiência e a visão dos governos subnacionais para a definição das estratégias, prioridades e ações da Champ. O mandato dos integrantes será de dois anos. Pela primeira vez, cidades, estados e regiões passam a integrar formalmente a governança da coalizão. A nova estrutura estabelece um canal permanente para que experiências locais e regionais contribuam diretamente na formulação de estratégias e políticas climáticas internacionais, como metas para redução do aquecimento global.

Criada durante a COP28, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a Champ busca fortalecer a cooperação entre os diferentes níveis de governo para acelerar a implementação dos compromissos climáticos globais, como frear o aquecimento do planeta. Atualmente, a coalizão reúne 78 países e a União Europeia, representando cerca de 36% da população mundial, 69% do Produto Interno Bruto (PIB) global e 40% das emissões globais de gases de efeito estufa.

Para Leite, a participação do Rio Grande do Sul no conselho representa o reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido pelo Estado no enfrentamento aos desafios climáticos e na construção de soluções de longo prazo para adaptação e resiliência:

— É uma honra para o Rio Grande do Sul integrar, ao lado de outras lideranças ao redor do mundo, o Conselho Consultivo Subnacional da Champ. Nossa participação leva para este espaço a experiência de um Estado que enfrentou a maior catástrofe climática da história do Brasil e que transformou esse desafio em um compromisso ainda mais forte com a ação climática. Por meio do Plano Rio Grande, estamos não apenas reconstruindo comunidades, mas reconstruindo melhor, fortalecendo a resiliência e preparando nosso território para os impactos de um clima em transformação. Ao mesmo tempo, avançamos em políticas estruturadas de mitigação e descarbonização alinhadas aos objetivos do Acordo de Paris. Acreditamos que os governos subnacionais têm papel decisivo para transformar metas globais em resultados concretos para as pessoas.

Leite disse que a participação no conselho permitirá ampliar a cooperação internacional para reforçar o compromisso de Estados e municípios com ações que contribuam para a agenda climática global, inclusive para obtenção de suporte financeiro externo:

— Integrar este conselho é uma oportunidade de compartilhar experiências, aprender com parceiros de todo o mundo e fortalecer a cooperação multinível necessária para enfrentar os desafios climáticos. Se é nas cidades que a vida das pessoas acontece, precisamos criar os incentivos para que as cidades possam adotar as medidas necessárias, inclusive viabilizando financiamento externo de ações da agenda climática, uma vez que os orçamentos municipais e dos Estados estão majoritariamente comprometidos por gastos obrigatórios.

Representando cidades, integram o colegiado Mohamed Sefiani, prefeito de Chefchaouen (Marrocos), Nick Reece, prefeito de Melbourne (Austrália), Claudio Castro, prefeito de Renca (Chile), Alfredo Coro, prefeito de Del Carmen (Filipinas), e Piia Elo, prefeita de Turku (Finlândia).