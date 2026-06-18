Leite alerta para risco de promessas de obras rápidas e sem licitação

Eduardo Leite concedeu entrevista ao Gaúcha Atualidade na manhã desta quinta-feira (18). Jeff Botega / Agencia RBS

Sem citar nomes, o governador Eduardo Leite fez um alerta nesta quinta-feira (18) sobre os discursos de candidatos que prometem obras rápidas e até sem licitação para a prevenção de enchentes. Ao falar sobre as medidas de prevenção adotadas após a enchente de 2024, Leite disse que obras estruturais são demoradas em qualquer lugar do mundo e tratou como leviandade as promessas de candidatos que ignoram o que foi feito e não levam em conta a complexidade de projetos como o sistema de proteção de Eldorado do Sul e outros municípios da Região Metropolitana.

Leite citou o caso de New Orleans, que só concluiu o sistema de proteção 10 anos depois de ser devastada pelo furacão Katrina. Disse que as obras do sistema de proteção de Eldorado deverão começar em 2027 e ficar prontas em 2031, o que será "um recorde mundial".

O governador voltou a afirmar que o Rio Grande do Sul está mais preparado para enfrentar eventuais catástrofes e destacou os investimentos feitos no aparelhamento da Defesa Civil, que deverá ganhar o status de secretaria.

Questionado sobre por que o projeto só foi para a Assembleia agora, quando o governo está próximo do final, disse que primeiro era preciso estruturar a Defesa Civil, que quadriplicou de tamanho e ganhou o reforço de técnicos de diferentes áreas. Leite confia que o projeto será aprovado sem resistência na Assembleia.

Se depender do principal partido de oposição, a nova secretaria será realidade. O deputado Miguel Rossetto (PT), presidente da comissão externa que acompanhou a enchente de setembro de 2023 no Vale do Taquari, diz que a medida já vem tarde: