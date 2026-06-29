Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Em nome da lei 
Notícia

Justiça mantém anulação de reajuste que dava a prefeito de Ijuí salário maior que o do governador

Decisão mantém entendimento da primeira instância, que barrou aumento do salário para R$ 36 mil

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS