Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Ação pública
Notícia

Justiça indefere liminar de deputado do Novo para suspender bônus a conselheiros do TCE-RS

Juiz reconheceu robustez dos argumentos, mas avaliou que conceder a medida "anteciparia o mérito da ação"

Henrique Ternus

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