Juliana leva rosas vermelhas ao túmulo de Brizola no 22º aniversário da morte do avô

Depois de assistirem juntos à vitória da Seleção Brasileira contra o Haiti, na noite de sexta (19), fardados com a camiseta amarela, a candidata do PDT ao Piratini, Juliana Brizola, seu vice, Edegar Pretto (PT), o candidato ao Senado Paulo Pimenta (PT) e o coordenador da campanha, Vieira da Cunha, cumpriram um ritual que completou 21 anos neste domingo (21). Desde 2005, todos os anos Juliana, Vieira e outros líderes do PDT, como o presidente Carlos Lupi e o deputado federal Afonso Motta, levam rosas vermelhas ao túmulo do ex-governador Leonel Brizola, em São Borja.