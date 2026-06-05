Juliana Brizola faz roteiro pela Serra com deputados do PT

Juliana (de casaco bege), foi recebida pelos proprietários da empresa Silvestrin, em Farroupilha, acompanhada de Paulo Pimenta, Pepe Vargas e Denise Pessôa Mariana Ávila / Divulgação

Em busca de votos em uma região na qual o PDT é frágil, a serra gaúcha, a pré-candidata Juliana Brizola contou com a força dos deputados petistas Pepe Vargas (estadual) e Denise Pessôa (federal), nas agendas do feriadão de Corpus Christi. O roteiro se encerrou nesta sexta-feira (5), em Farroupilha, depois de passar por Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Flores da Cunha.

Os pré-candidatos a vice, Edegar Pretto, e ao Senado, Manuela D’Ávila e Paulo Pimenta, acompanharam parte do roteiro do movimento Coração Gaúcho, plataforma de construção do plano de governo.

Em Caxias, onde Denise e Pepe foram os anfitriões, o encontro para discussão de prioridades reuniu líderes políticos e da sociedade civil no auditório do SindiComerciários. Os candidatos também visitaram o Complexo da Marcopolo e a Associação de Empresas de Micro, Pequeno e Médio Porte do RS (Microempa).

— Conversamos sobre competitividade, sobre desenvolvimento e os caminhos para um Estado que precisa incentivar quem produz e quem quer crescer. A Serra é a terra do trabalho, da indústria e de um dos maiores polos metalmecânicos do país. E nos mostra todos os dias a força de quem empreende, produz e gera empregos — disse Juliana.

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Como o período de campanha é curto, e marcado por debates e gravações para a propaganda de rádio e TV, os candidatos usam a formulação do plano de governo como pretexto para percorrer o Interior. A mesma estratégia está sendo adotada por Luciano Zucco (PL) e Gabriel Souza (MDB).

Ainda em Caxias, Juliana visitou o Círculo Saúde e o Hospital Geral e defendeu o projeto Pró-Hospitais, pelo qual as empresas poderão destinar até 5% do ICMS devido para hospitais filantrópicos, o que significaria injetar até R$ 800 milhões por ano na saúde.

Em Bento Gonçalves, o grupo visitou a Fenavinho. Depois de um almoço com simpatizantes, os candidatos rumaram para Flores da Cunha, cidade conhecida pelos tapetes coloridos que marcam o feriado de Corpus Christi.

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Em Farroupilha, Juliana ouviu representantes de diferentes setores, que apresentaram demandas relacionadas a saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico e qualidade de vida.