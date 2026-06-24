Jaques Wagner deixa liderança do governo com uma semana de atraso

Jaques Wagner é senador pelo PT da Bahia. Paula Froes / Divulgação

A nota do senador Jaques Wagner sobre sua licença da liderança do governo no Senado flutua entre a comicidade e o cinismo, desde a primeira linha dos três curtos parágrafos. Deve ter sido mesmo "ótima" uma reunião na qual os dois, ele e Lula, numa "conversa de amigos", decidem de comum acordo que o melhor é Wagner submergir. Sair de cena durante a campanha eleitoral, para não prejudicar o presidente e a própria campanha à reeleição.

Cada palavra dita nesta quarta-feira (24) poderia ter sido pronunciada, escrita ou cantada no dia em que a Polícia Federal deu a batida nos endereços do senador. O que fez Wagner naquele dia? Espalhou que teve outra ótima conversa com Lula e que o presidente foi solidário. Uma solidariedade meio estranha, dado que foi a Polícia Federal do governo Lula, com uma autonomia que precisa ser saudada, quem deflagrou a nona fase da Operação Compliance Zero, focada em Wagner.

Como o senador ameaçou recorrer ao Supremo para tentar anular a operação, passa a ideia de que foi alvo da PF comandada por um adversário — ou que está a insinuar que o delegado Andrei Rodrigues não comanda sua tropa como deveria.

Jaques poderia ter pedido para sair na semana passada, comparando-se a Henrique Hargreaves, o ministro de Itamar Franco que ao ser acusado de envolvimento em uma irregularidade qualquer se afastou do cargo e voltou quando foi inocentado. O líder do governo pode voltar depois da eleição, mas é provável que até lá ainda esteja no limbo legal.

O que ele conseguiu retardando a licença foi dar discurso para os adversários, que torcem para que o cordão dos envolvidos com Daniel Vorcaro e seu Banco Master cada vez aumente mais. Não foi por acaso que o primeiro a se solidarizar com ele tenha sido o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para quem Vorcaro teria feito depósitos milionários no Exterior, segundo reportagem da revista Veja, baseada em informações da defesa do banqueiro falido.

Dizia-se que Lula não afastaria Wagner por serem amigos e por precisar dos serviços dele para articular a aprovação de projetos de interesse do governo. Ora, o interesse número 1 de Lula hoje é a reeleição — e Wagner no cargo seria um prato cheio para os adversários. O projeto do fim da escala 6x1 está nas mãos de Alcolumbre e Lula já tem a quem culpar se não for aprovado até a eleição.

O ex-governador da Bahia diz que vai se dedicar a provar sua inocência e trabalhar pela reeleição de Lula e dele mesmo e pela eleição do ex-ministro e também ex-governador Rui Costa, que concorre a uma vaga no Senado. É possível que todos se elejam? É. O PT vem dando sucessivas demonstrações de força na Bahia, Estado que foi essencial para a eleição de Lula e será na campanha deste ano, se os amigos não atrapalharem.

Confira a íntegra da nota de Jaques Wagner

Acabei de ter uma ótima reunião com o Presidente Lula, uma conversa entre amigos, e decidimos, em comum acordo, que me afastarei da liderança do Governo no Senado Federal.

Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, além da minha reeleição junto com Rui Costa para o Senado.