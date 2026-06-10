Indenizações a membros do Ministério Público do RS disparam na folha de maio

Portal da transparência detalha pagamento de indenizações, mas valores apresentam discrepâncias. MPRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul pagou R$ 14.910.709,82 em indenizações a promotores e procuradores na folha salarial de maio. Segundo o portal da transparência da instituição, o montante engloba auxílios (alimentação, moradia, transporte e creche), abono-família, férias não usufruídas e "outras verbas da mesma natureza".

O valor pago no mês passado é maior do que o despendido em todos os outros meses do ano somados. Entre janeiro e abril, os membros do MP receberam R$ 13.960.612,83 em indenizações, uma média mensal de R$ 3,5 milhões.

Em maio, 396 membros receberam indenizações entre R$ 20.005,60 e R$ 45.082,03. Outros 252 ganharam entre R$ 10.0987,73 e R$ 19.940,81, enquanto o restante recebeu menos de R$ 10 mil. Os valores aparecem unificados na folha de pagamento, sem detalhamento de quanto foi pago para cada benefício.

Há uma outra planilha, disponível em outra página do portal da transparência do MP, em que são detalhados os valores indenizatórios. Neste documento, os pagamentos aparecem separados entre cada auxílio, além de conversões em pecúnia, adicional de insalubridade, hora extra e acúmulo de funções ou acervo.

Entretanto, o documento referente ao mês de maio apresenta o detalhamento de apenas R$ 1.819.799,69 pagos aos promotores e procuradores de Justiça, cerca de 12% das indenizações descritas na folha de pagamento geral. Quase todo o valor se refere a auxílio-saúde (R$1.719.189,43). O restante se divide entre a categoria "Diretor Promotoria" (R$ 98.450,71) e acúmulo de função ou acervo, penduricalho pago para compensar o volume de trabalho (R$ 6.494,90). As outras categorias, como a conversão em pecúnia, aparecem zeradas.

O montante foi pago após a decisão do Supremo Tribunal Federal, editada pelo ministro Flávio Dino no início de fevereiro e confirmada pela corte no final de março, que barrou o pagamento de penduricalhos que não estão previstos em lei. Segundo o STF, as indenizações adicionais, gratificações e auxílios deverão ser limitados a R$ 16,2 mil — ou 35% do valor do salário dos ministros do STF, de R$ 46.366,19, definido como o teto salarial do funcionalismo.

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Em janeiro, antes da decisão, foram pagos R$ 2,44 milhões em benefícios que, no mês passado, aparecem zerados na tabela de verbas indenizatórias. A maior parte, cerca de R$ 1,6 milhão, foi pago em vale alimentação. Além desses valores, foram pagos R$ 4,2 milhões em indenizações por acúmulo de processos no primeiro mês do ano.

Valores discrepantes

Também há discrepâncias na folha de abril, cujas indenizações a promotores e procuradores somam R$ 3,3 milhões. Ocorre que, na tabela disponibilizada com o detalhamento das verbas indenizatórias, está detalhado o pagamento de R$ 35.994.125,78 de conversão em pecúnia — instrumento que permite aos membros do MP trocarem dias de folga a que têm direito por dinheiro.

Entretanto, na mesma folha de abril, somente sete promotores e procuradores aparecem com rendimentos líquidos acima do limite de R$ 62,5 mil (somando o teto salarial mais a limitação adicional de benefícios). Em maio, são 23 membros do MP que receberam além do máximo estabelecido pelo STF.