Governo prepara municípios para enfrentar El Niño

Leite e Capeluppi reuniram a Defesa Civil para alinhar iniciativas de proteção dos municípios. Mauricio Tonetto / Divulgação

Diante das previsões de um El Niño que poderá ter consequências devastadoras ainda neste ano, o governador Eduardo Leite está mobilizando a Defesa Civil e todas as estruturas do Estado para ajudar os municípios a adotarem medidas preventivas. Nesta quinta-feira (11), Leite e o secretário da Reconstrução, Pedro Cappelupi, se reuniram com a equipe da Defesa Civil pela segunda vez para acompanhar o andamento das iniciativas e anunciar os próximos passos da estratégia de preparação antecipada.

Leite destacou que o governo está atuando com planejamento, integração e base técnica para reduzir riscos e fortalecer a capacidade de resposta dos municípios diante de possíveis eventos extremos:

— Estamos trabalhando com antecedência para que o Rio Grande do Sul esteja mais preparado para enfrentar os impactos do El Niño. A experiência recente mostrou que a prevenção salva vidas, reduz danos e permite respostas mais rápidas e eficientes. Por isso, estamos mobilizando toda a estrutura do Estado e apoiando os municípios para que possam agir antes que as emergências aconteçam.

No dia 17 de junho, será realizado um seminário voltado a 70 municípios que integram a Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil da Região Metropolitana. Na sequência, o governo promoverá encontros regionalizados com os demais municípios que integram o grupo dos considerados mais vulneráveis aos impactos de eventos meteorológicos extremos.

Nos seminários, as prefeituras receberão uma análise técnica individualizada, elaborada pelo Departamento de Gestão de Riscos da Defesa Civil do Estado. O material reúne informações meteorológicas, hidrológicas, geológicas, sociais e históricas de cada município, apontando áreas críticas, quantificando edificações localizadas em zonas de risco e avaliando o nível de adequação dos planos de contingência locais.

O coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, disse que o objetivo é oferecer aos gestores municipais ferramentas concretas para qualificar a preparação e fortalecer a tomada de decisão:

— Estamos entregando aos municípios um diagnóstico detalhado de suas vulnerabilidades e capacidades de resposta. Esse trabalho permite identificar fragilidades, orientar investimentos e aperfeiçoar os planos de contingência. Quanto mais preparados estivermos antes da ocorrência dos eventos, maior será a capacidade de proteger a população e reduzir impactos.

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A meteorologista da Defesa Civil Estadual, Cátia Valente, apresentou os dados da mais recente atualização dos modelos climáticos para o El Niño 2026-2027. As projeções indicam 63% de probabilidade de o fenômeno atingir intensidade muito forte entre novembro de 2026 e janeiro de 2027 em diferentes regiões do Brasil. No Rio Grande do Sul, o período de maior atenção será o segundo semestre de 2026, especialmente entre o final do inverno e a primavera.

Cappelupi assegura que a Defesa Civil Estadual está muito mais preparada depois da enchente de 2024 e que muita coisa foi feita nestes dois anos, tanto do ponto de vista institucional como físico. As defesas civis municipais foram orientadas, há mais equipes trabalhando no Estado, os protocolos foram qqualificados para dar respostas mais rápidas.

— Muita coisa foi feita pelos municípios, principalmente em Porto Alegre e cidades maiores — reconhece o secretário.

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