Governo estadual amplia recursos para contrapartida de obras no Vale do Taquari

Ângelo Fontana detalha obras de reconstrução enquanto Gabriel Souza cumprimenta ao prefeito de Doutor Ricardo, Állvaro Giacobbo (MDB) Arthur Vargas / Divulgação

A conhecida união entre a comunidade e os setores produtivos do Vale do Taquari deu resultado mais uma vez: o governo estadual anunciou a ampliação dos recursos destinados à contrapartida do Programa Reconstrói RS/Funrigs, de R$ 11,3 milhões para R$ 18,5 milhões. As doações são do Instituto Ling, da Fundação Marcopolo e da Comunitas.

O empresário Angelo Fontana, um dos líderes da mobilização, atribui o acréscimo de R$ 7,2 milhões, anunciado pelo vice-governador Gabriel Souza em Encantado, durante a Suinofest, às articulações conduzidas pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, em conjunto com a Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) e a Associação dos Municípios do Alto Taquari, junto ao governo do Estado.

— Seguimos fortes no trabalho de recuperação do Vale do Taquari. A ampliação desses recursos é resultado do diálogo, da articulação institucional e da mobilização regional em defesa dos municípios que ainda enfrentam os desafios da reconstrução. Este avanço demonstra que, quando a região atua de forma unida, consegue conquistar investimentos fundamentais para acelerar a recuperação e preparar o Vale para o futuro — disse Fontana, presidente da CIC Vale do Taquari.

— Quando assumimos o compromisso de reconstruir as regiões atingidas pelas enchentes, sabíamos que seria necessário unir esforços e garantir a participação do Estado nos investimentos. Estamos ampliando essa contrapartida porque entendemos a importância dessas obras para a recuperação dos municípios e para a segurança das comunidades — discursou o vice-governador.

No total, estão previstas 49 intervenções na segunda etapa do Programa Reconstrói RS. Com a ampliação da contrapartida estadual, o conjunto de investimentos passa a superar R$ 43,5 milhões, destinados à reconstrução de estruturas afetadas pelos eventos climáticos que atingiram a região.

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Programa Conexões RS – Pontilhões

Arroio do Meio: R$ 948.353,90

Cruzeiro do Sul: R$ 1.142.186,76

Muçum: R$ 901.642,59

Travesseiro: R$ 407.808,88

Westfália: R$ 893.241,38

Total: R$ 4.293.233,51

Programa Drenagem RS

Anta Gorda: R$ 504.598,33

Capitão: R$ 2.491.917,54

Doutor Ricardo: R$ 617.223,70

Estrela: R$ 972.798,90

Muçum: R$ 2.500.000,00

Paverama: R$ 2.470.882,57

Putinga: R$ 2.500.000,00

Vespasiano Corrêa: R$ 2.212.520,57

Total drenagem RS: R$ 14.269.941,61