Rosane de Oliveira

Vitória coletiva
Notícia

Governo estadual amplia recursos para contrapartida de obras no Vale do Taquari

Valor subiu de R$ 11,3 milhões para R$ 18,5 milhões e ajudará a deslanchar obras bancadas por doações

Rosane de Oliveira

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