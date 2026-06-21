Gabriel, Polo, Rigotto e Frederico discutem plano de governo em Pelotas

Fogaça, Polo, Gabriel, Frederico e Rigotto no Café Aquarius, em Pelotas Arthur Vargas / Divulgação

Enquanto os adversários fazem agendas conjuntas e também separadas para otimizar o tempo, os pré-candidatos da aliança MDB-PSD cumprem praticamente todos os roteiros juntos, seja em encontros para discutir o plano de governo, seja em sabatinas promovidas por instituições.

No sábado (20), o quarteto esteve em Pelotas para mais uma etapa do projeto Vozes do Rio Grande, colhendo subsídios para a elaboração do plano de governo.

Acompanhados do coordenador do plano de governo, José Fogaça, o vice-governador Gabriel Souza, seu candidato a vice, Ernani Polo, e os candidatos ao Senado, Germano Rigotto e Frederico Antunes, não se desgrudaram nem na hora do cafezinho no Aquarius, tradição da qual concorrentes de diferentes partidos não abrem mão quando vão a Pelotas.

Na Associação Comercial de Pelotas, Gabriel destacou o potencial da região para a produção de energia renovável, defendeu a criação de um fundo de investimentos para atrair empresas para a Zona Sul, especialmente do setor de tecnologia, e a concentração de esforços para qualificar a malha rodoviária e garantir o desenvolvimento pleno da região.

Ressaltou ainda a recuperação financeira da empresa pública Portos RS, que atualmente viabiliza investimentos em dragagens nos canais de navegação de todo o Estado.