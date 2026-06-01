Feira da Agricultura Familiar baterá novo recorde na Expointer deste ano 

Público terá ainda mais expositores para prestigiar delícias dos produtores rurais na Expointer. Jeff Botega / Agencia RBS

O pavilhão mais visitado nas edições recentes da Expointer, o da Agricultura Familiar, terá novo recorde neste ano. Serão 509 expositores, entre agroindústrias familiares, artesanato, flores e plantas, artesanato tradicional indígena, espaços destinados a comunidades quilombolas e agroindústrias convidadas de Minas Gerais.

Os números foram divulgados nesta segunda-feira (1º) pela Comissão Organizadora do Pavilhão da Agricultura Familiar da 49ª Expointer, que será realizada entre 29 de agosto e 6 de setembro de 2026, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Um dos destaques serão, novamente, a presença de jovens e mulheres à frente dos empreendimentos familiares. No que pode ser interpretado como sinal positivo de que a sucessão no campo está encaminhada, a Secretaria de Desenvolvimento Rual contabiliza 265 agroindústrias comandadas por jovens.

Dos 509 empreendimentos, 179 têm mulheres à frente das atividades. A diversidade regional também se reflete na abrangência dos participantes: os expositores são representantes de 216 municípios gaúchos.

Como ocorre tradicionalmente, o pavilhão da agricultura familiar contará com praça de alimentação composta por cozinhas vinculadas diretamente às agroindústrias familiares, oferecendo pratos típicos elaborados com produtos cultivados no meio rural gaúcho. O público encontrará uma variedade de produtos, como queijos, embutidos, laticínios, pães, cucas, doces, geleias, mel, pescados, produtos da cana-de-açúcar, farinhas, vinhos, cachaças, sucos, frutas desidratadas, ovos, licores, erva-mate, grãos e cervejas artesanais.

No artesanato, os visitantes encontrarão itens confeccionados a partir de matérias-primas como lã, fibras vegetais, couro, madeira, porongos e artigos de cutelaria ligados à tradição rural do Estado.

Além da SDR, o Pavilhão da Agricultura Familiar na Expointer tem como organizadores a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag/RS), Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul (Fetraf/RS), Via Campesina, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

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As agroindústrias participantes integram o Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf), coordenado pela SDR. O programa conta atualmente com 4.138 agroindústrias cadastradas, sendo 2.019 já incluídas formalmente. Em 2025, foram realizados 139 eventos, com aporte de R$ 14 milhões e movimentação de R$ 46 milhões em comercialização.