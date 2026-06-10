Fecomércio realiza debate com pré-candidatos ao Senado no dia 20 de julho

Fecomércio promoveu debate com pré-candidatos a governador, em março. Eduardo Rocha / Divulgação

Depois de ouvir os principais pré-candidatos a governador, em março, a Fecomércio-RS realiza, no dia 20 de julho, um debate com os pré-candidatos ao Senado. A reunião-almoço ocorrerá das 11h30 às 14h, na sede da entidade (Rua Fecomércio, 101), em Porto Alegre.

Foram convidados Frederico Antunes (PSD), Germano Rigotto (MDB), Manuela D’Ávila (PSOL), Paulo Pimenta (PT), Marcel van Hattem (Novo), Ubiratan Sanderson (PL), Milton Cardoso (PSDB) e Cláudio Diaz (PSDB), que será o vice de Marcelo Maranata — a chapa tucana conta ainda com Renato Jaguarão (Cidadania) como pré-candidato ao Senado.

A Fecomércio quer ouvir as propostas dos candidatos sob a perspectiva das principais bandeiras defendidas pela entidade: gestão pública eficiente, racionalização do sistema tributário, modernização das relações entre capital e trabalho e fortalecimento da longevidade das empresas.

Representando o setor terciário gaúcho, responsável por mais de 70% dos estabelecimentos do Estado, cerca de 1,7 milhão de empregos formais e 50,6% da economia gaúcha, a Fecomércio-RS diz que, com essa iniciativa, reforça seu compromisso com a qualificação do debate público e com a construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul.

— A Fecomércio-RS entende que o fortalecimento da democracia passa pela ampliação dos espaços de diálogo qualificado entre o setor produtivo e as lideranças políticas. Ao promover esse debate, buscamos oferecer uma oportunidade para que os pré-candidatos apresentem suas propostas e visões para o futuro do Rio Grande do Sul e do Brasil, especialmente em temas que impactam diretamente a competitividade das empresas, a geração de empregos e o desenvolvimento econômico — comenta Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP.

Federasul amplia agenda

Depois de promover painéis individuais com os pré-candidatos a governador e um debate com três dos quatro postulantes ao Piratini, o próximo encontro da Federasul será um debate com os pré-candidatos a vice-governador.

Ernani Polo (PSD), Edegar Pretto (PT), Silvana Covatti (PP) e Claudio Diaz (PSDB) confirmaram presença no confronto. O evento está marcado para o dia 17 de junho, a partir do meio-dia.

A Federasul também organizará um debate com os pré-candidatos ao Senado, que ainda não tem data marcada. A previsão é de que ocorra na segunda quinzena de julho.