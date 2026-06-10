Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Confronto de ideias 
Notícia

Fecomércio realiza debate com pré-candidatos ao Senado no dia 20 de julho

Foram convidados Frederico Antunes (PSD), Germano Rigotto (MDB), Manuela D’Ávila (PSOL), Paulo PImenta (PT), Marcel van Hattem (Novo), Ubiratan Sanderson (PL), Milton Cardoso (PSDB) e Cláudio Diaz (PSDB), que será o vice de Marcelo Maranata

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS