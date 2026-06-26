Família espalha cinzas de Guilherme Socias Villela no Parque Marinha do Brasil

O último desejo do ex-prefeito Guilherme Socias Villela foi cumprido nesta sexta-feira (26) pela família. Suas cinzas foram espalhadas no Parque Marinha do Brasil, que ele criou quando foi prefeito e era um dos seus maiores orgulhos.
Um recanto com um banco em meio as árvores será a última morada de Villela. No local foi instalada uma placa com a inscrição “Guilherme Socias Villela — 1935-2025". Na placa também está escrita a seguinte frase:
"Em memória de Guilherme Socias Villa, cuja visão e dedicação deram forma a este parque, símbolo de vida, natureza e cidade".
Por iniciativa do prefeito Sebastião Melo, Villela também dá nome ao Centro Administrativo de Porto Alegre, na Rua João Manoel, no Centro Histórico.