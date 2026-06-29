Falta solidariedade às vítimas da tragédia na Venezuela

Imagem aérea mostra destruição em Caraballeda, no litoral norte do país. MIGUEL MEDINA / POOL

O colapso dos edifícios que ruíram com os dois terremotos em sequência na quarta-feira passada (24) não deixa de ser uma metáfora do que se tornou a Venezuela para o mundo. O país colapsou sob a mão de ferro do ditador Nicolás Maduro, retirado do poder pelos Estados Unidos com a promessa de que o país voltaria a ser a potência que fora em um passado glorioso.

Quase nada mudou para os venezuelanos desde a intervenção dos Estados Unidos e os dois terremotos abalaram um país que perdeu a capacidade de reação a grandes desastres naturais.

Desde o primeiro dia os depoimentos dos sobreviventes eram muito parecidos. Havia milhares de pessoas soterradas e faltavam equipamentos para tentar retirar os sobreviventes. Parentes tentavam remover com as mãos as toneladas de escombros por falta de uma simples escavadeira. Hoje, cinco dias depois, a contagem dos mortos está em 1.719, número que não bate com as imagens da devastação em Caracas, La Guaira e outras cidades vizinhas.

Teóricos da conspiração poderiam dizer que o governo está sonegando informações sobre o número de mortos — uma atitude improvável, já que nada teria a ganhar com isso. O que ocorre na Venezuela é que a mesma falta de equipamentos para resgatar sobreviventes afeta a retirada dos corpos. Os jornalistas que conseguiram chegar aos territórios afetados falam em "cheiro de morte" nas ruas das cidades.

O que mais impressiona nesse episódio é a falta de uma mobilização internacional mais sólida para ajudar a Venezuela. O que seria a comoção se dois terremotos dessa magnitude tivessem Los Angeles e San Francisco? Ou Santiago do Chile? Ou Lisboa?

Como foi a Venezuela, sobram notas de solidariedade mas ainda falta auxílio real e comoção genuína em diferentes continentes, inclusive na América Latina. É como se os venezuelanos fossem cidadãos de segunda classe porque deram o azar de ter governos que enterraram seus sonhos e destruíram a infraestrutura.

O governo dos Estado Unidos informa que está mobilizando uma resposta sem precedentes e em grande escala aos terremotos devastadores que atingiram a Venezuela em 24 de junho de 2026. Que está mandando toneladas de equipamentos, aeronaves e profissionais treinados para atuar em situações de calamidade, mas o que já chegou não está à altura do tamanho da tragédia.

Campanhas de ajuda aos venezuelanos deveriam estar sendo feitas em todos os países da América do Norte, Central e Sul, para ajudar os sobreviventes que já enfrentavam uma situação precária antes dos terremotos.