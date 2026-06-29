Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Sem perspectiva
Opinião

Falta solidariedade às vítimas da tragédia na Venezuela

Nem dos governos, nem dos cidadãos se vê mobilização à altura do maior desastre natural em 100 anos

Rosane de Oliveira

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