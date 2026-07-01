Ex-presidente do PP recebe medalha na Assembleia e declara apoio a Gabriel Souza

Jerônimo Goergen recebe homenagem dos deputados Ernani Polo e Marcus Vinícius. Raul Pereira / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A temporada de entrega de honrarias a políticos e aliados garantiu, nesta terça-feira (30), a medalha do Mérito Farroupilha ao ex-deputado Jerônimo Goergen. O ex-presidente do PP recebeu a homenagem de Ernani Polo (PSD), amigos de longa data que compartilharam a trajetória política por anos no mesmo partido.

Durante solenidade no Salão Júlio de Castilhos, no início da noite, Goergen recebeu a honraria das mãos de Marcus Vinícius, líder do PP na Assembleia Legislativa que representou a presidência da Casa. Quase tão emocionado quanto o homenageado, Ernani destacou a trajetória do "irmão que a vida lhe deu" para justificar o prêmio.

O ex-deputado lembrou da dificuldade de fazer política na época em que ingressou na vida pública, no final dos anos 1990, e disse que "não era fácil dizer que era de direita". Por fim, destacou o legado que herdou dos pais e da vida em família com a esposa e as filhas para enfatizar que "não precisa de voto para fazer".

Mais cedo, Goergen promoveu um almoço com aliados, reunindo uma centena de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do PP, além de Gabriel Souza (MDB) e Ernani que também compareceram. Mesmo ciente de que o partido que já presidiu está aliado a Luciano Zucco (PL), fez questão de demonstrar sua adesão à chapa de Gabriel e pediu que os líderes do PP o acompanhem.

— Me sinto na responsabilidade de reafirmar meu voto e apoio a amigos que trabalham para que nosso Estado avance cada vez mais. Nosso Estado está diferente e vai evoluir ainda mais — anunciou Goergen, que se disse "de alma lavada" por estar sem mandato e poder pedir votos.

Goergen abriu voto para a chapa de Gabriel Souza e Ernani Polo em almoço com aliados do PP. Joel Vargas / Divulgação

Disputa de prefeitos