Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Bodas antes da eleição
Notícia

Ex-prefeita de Novo Hamburgo se casa com advogado mineiro 

Fátima Daudt conheceu o marido quando assumiu o escritório de representação de Porto Alegre em Brasília

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS