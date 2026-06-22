Ex-prefeita de Novo Hamburgo se casa com advogado mineiro 

Fátima Daudt diz sim a Carlos Schirmer e neta Anna Clara leva as alianças Bruna Sander / Divulgação

Ex-prefeita de Novo Hamburgo e pré-candidata a deputada federal pelo MDB, Fátima Daudt se casou na noite de sábado (20), em Novo Hamburgo, com o advogado mineiro Carlos Schirmer.

Os dois se conheceram em Brasília, após Fátima aceitar o convite do prefeito Sebastião Melo para comandar o Escritório de Representação da Prefeitura de Porto Alegre na capital federal.

Por ser considerado o “cupido”, Melo foi escolhido padrinho de casamento pela noiva.

A cerimônia contou com a presença do ministro do Tribunal Superior do Trabalho Antônio Fabrício de Matos Carvalho, de quem Schirmer é chefe de gabinete.

Carlos Schirmer é professor, especialista em Direito Empresarial e do Trabalho. O mineiro já exerceu as funções de diretor administrativo, corregedor-geral e conselheiro da OAB/MG. Também foi auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).