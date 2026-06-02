Em reunião com empresários, Juliana promete um governo com previsibilidade

Juliana falou cmo empresários com Sincodiv nesta terça-feira (2). Jaqueline Scarssi / Divulgação

Segunda candidata ao Piratini ouvida na reunião-almoço do Sindicato dos Distribuidores de Veículos (Sincodiv), Juliana Brizola (PDT) ouviu do presidente Jefferson Furstenau elogios ao trabalho do Detran e foi questionada sobre seus planos para o setor. O empresário lembrou que ao isentar de IPVA os carros eletrificados, o Rio Grande do Sul inverteu a lógica de ver os gaúchos emplacando veículos em Santa Catarina, porque o imposto lá é mais barato, e que agora ocorre o contrário. Disse que ainda não foi atendida a demanda de isentar de IPVA as motos até 180 cilindradas, como faz o Estado vizinho.

Juliana começou se apresentando. Falou do avô, Leonel Brizola, com quem disse ter aprendido que "dá para fazer a boa política".

— Infelizmente, a política hoje vem servindo a interesses de muito poucos — lamentou.

A candidata apresentou também o currículo de seu vice, Edegar Pretto (PT), que não estava presente:

— A nossa união se deu baseada em que nós entendemos que o Rio Grande do Sul pode mais do que está sendo. Mesmo nós sendo muito diferentes, porque ele é do PT, eu sou do PDT, a gente resolveu deixar as nossas diferenças de lado para sentar em uma mesa e dialogar. O que vocês podem esperar da nossa chapa, da nossa coligação, é muita previsibilidade.

Juliana se comprometeu a, caso eleita, não tomar nenhuma decisão de cima para baixo, sem conversar com os setores interessados. Disse que acredita na previsibilidade e na segurança jurídica para que o Estado seja visto como um ambiente seguro para investir.

A candidata disse que a vaidade atrapalha a boa política e que não acha correto abandonar os projetos que estão dando certo, como fizeram os adversários de Leonel Brizola com as escolas de tempo integral no Rio de Janeiro.

— Quero deixar o meu compromisso de que para mim e para o meu vice, o Edgar, não existe terra arrasada. Nós vamos dar continuidade, porque eu acredito que o desenvolvimento do nosso Estado precisa de uma política de maior continuidade, sobretudo nos programas, nos projetos que estão dando certo.

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Entre os projetos que estão dando certo e que terão continuidade citou o RS Seguro, mas que precisa ser aprimorado para tornar mais efetivo o combate aos feminicídios.