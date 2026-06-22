Em Londres, Eduardo Leite busca parceria com prêmio ambiental criado pelo príncipe William

Leite e comitiva do governo estadual tiveram reunião em Londres com representantes do prêmio britânico. Mauricio Tonetto / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Logo na primeira agenda da missão internacional de Eduardo Leite em Londres, a comitiva do governador buscou uma parceria com o Earthshot Prize, premiação criada pelo príncipe William em 2020 para promoção de soluções inovadoras para os desafios ambientais do planeta. Leite, o secretário de Governo Artur Lemos e a adjunta da Reconstrução, Ângela Oliveira, se reuniram nesta segunda-feira (22) com Jason Kanuf, CEO da premiação, e o diretor da organização para a América Latina, Felipe Villela, além do professor do Insper Gustavo Macedo.

Na reunião, a comitiva gaúcha buscou construir parcerias entre o governo do Estado, o Earthshot Prize e o Insper, com foco no programa de pós-graduação das duas instituições para formação de lideranças em sustentabilidade. A ideia é que estudantes, professores, gestores e equipes técnicas possam compartilham dados, estudos e experiências sobre as ações de reconstrução e adaptação adotadas após a enchente de 2024.

Leite apresentou o Plano Rio Grande, destacando a construção de mecanismos de governança como um dos principais diferenciais da estratégia gaúcha, garantindo continuidades às ações ao longo dos anos. Em resposta, o CEO da iniciativa britânica ressaltou a importância de transformar as experiências práticas do Estado em conhecimento aplicável para formar novas lideranças climáticas.

— Os lugares mais afetados pelos eventos climáticos serão também aqueles que desenvolverão algumas das respostas mais relevantes para o mundo. O que o Rio Grande do Sul viveu oferece lições valiosas sobre liderança, governança, recuperação de infraestrutura crítica e construção de resiliência. Essa experiência tem potencial para contribuir com outras regiões que enfrentarão desafios semelhantes no futuro — afirmou Knauf.

O governador aproveitou o encontro para debater a necessidade de ampliar a atenção internacional para estratégias de adaptação e resiliência climática. Leite justificou a cobrança com o argumento de que, enquanto há tentativa de mitigar a emissão de gases de efeito estufa, a população global já sente os impactos das mudanças climáticas e exigem respostas concretas dos governos.

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Prêmio da realeza

Criado pelo príncipe William em 2020, o Earthshot Prize é uma das principais iniciativas globais voltadas à promoção de soluções inovadoras para os desafios ambientais do planeta. O objetivo do prêmio é identificar, acelerar e dar visibilidade a iniciativas capazes de gerar impactos concretos em áreas como clima, natureza, oceanos, qualidade do ar e gestão de resíduos.