Efeito da ligação de Jaques Wagner com Banco Master ainda não apareceu no Datafolha 

Convém o presidente Lula não comemorar a consolidação da vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) mostrada na pesquisa do Datafolha divulgada no sábado (20).
O levantamento não capta todos os efeitos da operação da Polícia Federal que escancarou as relações incestuosas do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), com o dono do Banco Master e seu antigo sócio, Augusto Lima, amigo do peito e parceiro de negócios do ex-governador baiano.
Os pesquisadores entraram em campo no dia 17 e terminaram o trabalho na manhã do dia 19. A nova fase da Operação Compliance Zero, tendo Wagner como alvo, foi deflagrada no dia 18. Por isso, será preciso esperar a próxima pesquisa para medir os efeitos da ligação de Wagner com o Master e da reação inicial de Lula, de não afastá-lo da liderança do governo.
O Datafolha encontrou os mesmos números do levantamento anterior, divulgado em 22 de maio.
No segundo turno, Lula manteve os 47% contra 43% de Flávio. Os dois estão tecnicamente empatados no quesito rejeição – 48% disseram que não votariam em Flávio de jeito nenhum e 46% descartam o voto em Lula.
Na disputa direta com Ronaldo Caiado, o presidente tem os mesmos 47%, e o ex-governador de Goiás, 41%. Com Romeu Zema (Novo) a vantagem de Lula é maior – 48% a 39%.
O Datafolha entrevistou 2.004 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE sob número 09956/2026.
Alternativas não decolam
No primeiro turno a vantagem de Lula sobre Flávio é de 10 pontos percentuais – 41% a 31%. No levantamento anterior, Lula tinha 40% e Flávio, 31%.
Como outros institutos vêm mostrando em sucessivas sondagens, os candidatos que se apresentam como alternativa a Lula e Flávio estão embolados na faixa de zero a 3%. Caiado e Renan Santos (Missão) têm 3%. Com 2% aparecem Zema, Aécio Neves (PSDB), Augusto Cury (Avante) e Samara Martins (UP). Cabo Daciolo (Mobiliza), Joaquim Barbosa (DC) e Rui Costa Pimenta têm 1%.