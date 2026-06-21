Efeito da ligação de Jaques Wagner com Banco Master ainda não apareceu no Datafolha 

Saulo Cruz / Agência Senado / Divulgação

Convém o presidente Lula não comemorar a consolidação da vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) mostrada na pesquisa do Datafolha divulgada no sábado (20).

O levantamento não capta todos os efeitos da operação da Polícia Federal que escancarou as relações incestuosas do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), com o dono do Banco Master e seu antigo sócio, Augusto Lima, amigo do peito e parceiro de negócios do ex-governador baiano.

Os pesquisadores entraram em campo no dia 17 e terminaram o trabalho na manhã do dia 19. A nova fase da Operação Compliance Zero, tendo Wagner como alvo, foi deflagrada no dia 18. Por isso, será preciso esperar a próxima pesquisa para medir os efeitos da ligação de Wagner com o Master e da reação inicial de Lula, de não afastá-lo da liderança do governo.

O Datafolha encontrou os mesmos números do levantamento anterior, divulgado em 22 de maio.

No segundo turno, Lula manteve os 47% contra 43% de Flávio. Os dois estão tecnicamente empatados no quesito rejeição – 48% disseram que não votariam em Flávio de jeito nenhum e 46% descartam o voto em Lula.

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Na disputa direta com Ronaldo Caiado, o presidente tem os mesmos 47%, e o ex-governador de Goiás, 41%. Com Romeu Zema (Novo) a vantagem de Lula é maior – 48% a 39%.

O Datafolha entrevistou 2.004 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE sob número 09956/2026.

Alternativas não decolam

No primeiro turno a vantagem de Lula sobre Flávio é de 10 pontos percentuais – 41% a 31%. No levantamento anterior, Lula tinha 40% e Flávio, 31%.