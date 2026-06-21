Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Dúvida no ar 
Análise

Efeito da ligação de Jaques Wagner com Banco Master ainda não apareceu no Datafolha 

Pesquisadores estavam em campo desde a véspera quando a PF deflagrou a nova fase da Operação Compliance, com foco no líder do governo no Senado

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS