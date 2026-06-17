Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Plano falhou
Opinião

Eduardo Bolsonaro colhe o que plantou na tentativa de evitar a condenação do pai

Condenação pelo Supremo Tribunal Federal era esperada diante da tentativa de interferir no processo da trama golpista

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS