Diretório do PT aprova três indicações para as suplências de Pimenta e Manuela no Senado

Henrique Fontana, Tamyres Filgueira e Lucas Caregnato foram indicados pelo PT para a suplência no Senado. Rafa Stédile / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O diretório estadual do PT aprovou a indicação dos suplentes dos dois candidatos ao Senado da chapa da esquerda, em reunião na manhã de sábado (27). Foram apontados os nomes de Vieira da Cunha (PDT) e Tamyres Filgueira (PT) para a suplência de Paulo Pimenta (PT), e de Henrique Fontana (PT) e Lucas Caregnato (PT) para a suplência de Manuela D'Ávila (PSOL).

A única surpresa foi a indicação de Caregnato, vereador em Caxias do Sul, pois os outros nomes já estavam confirmados. O parlamentar já articulava a indicação desde o ano passado, quando se ventilava a possibilidade de o senador Paulo Paim (PT) disputar a reeleição.

Nos bastidores, petistas citaram que a segunda suplência de Manuela foi oferecida por ela ao ex-partido, o PCdoB, mas a proposta não avançou. Nas redes sociais, a pré-candidata do PSOL publicou foto ao lado de Fontana, acompanhada de longo texto sobre a amizade e parceria entre os dois. O post, entretanto, não faz nenhuma menção a Caregnato.

Enquanto isso, o PT (que integra federação com os comunistas e com o PV) tenta ocupar os espaços na chapa majoritária a todo custo, depois de ter aberto mão da candidatura de Edegar Pretto a governador. Mesmo avalizadas pelo diretório, as indicações ainda precisam ser aprovadas na convenção do partido, marcada para 25 de julho.