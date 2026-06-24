Diretor da CMPC critica exigências do MPF para nova fábrica no RS e admite negociar conciliação

Lacerda falou com empresários nesta quarta-feira (24). Sergio Gonzalez / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Diretor-geral da CMPC no Brasil, Antônio Lacerda garantiu que o projeto da nova fábrica da empresa em Barra do Ribeiro tem o apoio de todas as partes envolvidas na ação pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF), que impede o andamento do investimento bilionário no Estado.

Nesta quarta-feira (24), Lacerda foi o convidado da Federasul para apresentar detalhes do empreendimento e debater entraves do desenvolvimento gaúcho no Tá Na Mesa da Federasul.

Para o diretor da empresa, todos estão de acordo com o processo de licenciamento ambiental conduzido pela empresa, que tem autorização de operação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e aval da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). A manifestação mais recente é da Advocacia-Geral da União que, segundo Lacerda, se manifestou contrária à ação do MPF em despacho emitido na última segunda-feira (22).

— O MPF pede que se faça um estudo considerando todo o bioma Pampa e não só o raio de oito quilômetros no entorno do empreendimento, como pede a lei. Isso é inédito no Brasil e inexequível — criticou o diretor.

Mesmo assim, Lacerda se mantém otimista. A expectativa é de que até agosto a CMPC consiga destravar o licenciamento ambiental, o que garantiria o início das obras da nova fábrica até o final do ano, e admite que a solução deve envolver audiências de conciliação.

— O próximo passo é a juíza se pronunciar, ela pode pedir uma audiência de conciliação. Somos a favor, contanto que as partes diretamente envolvidas estejam na mesa, e não partes que estarão ali apenas por motivos ideológicos.

Lacerda aproveitou para reforçar detalhes do projeto Natureza, que prevê investimento de aproximadamente R$ 27 bilhões no Rio Grande do Sul. Segundo o diretor, além de haver acordo para investimento em infraestrutura tanto para comunidades indígenas quanto em Barra do Ribeiro — com investimentos em postos de polícia, hospital e escolas —, o diretor garantiu que o empreendimento não trará impactos ambientais ao Guaíba.

Além disso, aproveitou para desmentir uma possibilidade levantada caso o empreendimento não avançasse, e enfatizou que levar o investimento para o Paraguai não é uma opção para a CMPC, que só tem Barra do Ribeiro no mapa.