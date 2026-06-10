Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Assembleia Legislativa
Notícia

Deputado do Novo tenta derrubar medida que garante privilégio a conselheiros do Tribunal de Contas

Felipe Camozzato entra com ações para impedir contagem do período de mandato para fins de adicional de tempo de serviço

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS