Justiça atende deputado do Novo e suspende bônus salarial de ex-deputados no TCE-RS

Camozzato ingressou com ação popular contra resolução do TCE. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O Tribunal de Justiça (TJ) acatou recurso do deputado Felipe Camozzato (Novo) e concedeu liminar que suspende o bônus criado para conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Em maio, a corte editou resolução para contabilizar o período de mandato como deputados no cálculo do adicional por tempo de serviço.

Com a decisão da desembargadora Matilde Chabar Maia, publicada nesta segunda-feira (15), a medida do TCE fica suspensa até que haja julgamento da ação popular no TJ. Inicialmente, o juiz José Antônio Coitinho, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre havia negado a liminar, por entender que "anteciparia o mérito da ação", mas Camozzato recorreu.

A resolução do TCE estabelece que o tempo de mandato dos conselheiros que são ex-deputados será usado no cálculo da Parcela de Valorização por Tempo de Antiguidade na Carreira, benefício criado pelo STF em março de 2026. Significa um acréscimo de 5% no subsídio, sem precisar respeitar o teto, a cada cinco anos no TCE ou na carreira parlamentar.

A decisão do Supremo Tribunal Federal, válida para os magistrados, mas que o TCE adota em nome da isonomia, não fala em mandatos, mas em tempo de atuação na carreira jurídica, podendo ser na advocacia pública ou privada.