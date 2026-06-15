Deputado gaúcho e esposa se envolvem em acidente na BR-386

Acidente na BR-386 envolveu três veículos e um caminhão. Instagram / Reprodução

O presidente estadual do PL, deputado Giovani Cherini, e sua esposa, Adriane, se envolveram em um acidente de trânsito na BR-386, nesta segunda-feira (15).

Ainda chocado, o deputado contou à coluna que estava a caminho de Soledade, para visitar o pai internado na UTI, quando um Gol que vinha em sentido contrário atravessou a divisória que separa as duas pistas no quilômetro 392, próximo da entrada para Montenegro, e bateu na camionete em que o casal viajava, uma Tiggo 8.

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— Acho que o motorista do Gol deveria estar servindo chimarrão, se perdeu e veio direto no cordão. Voou por cima de nós. Do lado tinha um caminhão. Batemos nele e uma S10 que vinha atrás em alta velocidade tombou três vezes do nosso lado. Fomos salvos por Deus. Deus nos deu um livramento e uma nova chance — disse o deputado.

No Gol, ficaram feridos o motorista e a esposa dele, que está grávida. Os dois foram socorridos pelo Samu.