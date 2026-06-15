Deputada Stela Farias reage a declaração de Rodrigo Lorenzoni sobre Corsan 

Comissão pretende reunir provas e depoimentos sobre denúncias feitas por consumidores contra a Aegea/Corsan. Charles Scholl / Divulgação

Em resposta ao deputado Rodrigo Lorenzoni (PP), que não pretende se alinhar ao PT na comissão especial criada para fiscalizar a Aegea/Corsan a deputada Stela Farias (PT) disse nesta segunda-feira que “a comissão não foi criada para fazer discurso nem para substituir os órgãos de controle”:

— Foi criada para reunir provas, documentos, laudos técnicos e depoimentos que comprovem aquilo que prefeitos, vereadores e consumidores de todas as regiões do Estado denunciam diariamente. A diferença é que nós queremos apurar os problemas que a população relata e que a Aegea insiste em negar. Vamos ouvir essas denúncias, sistematizar as informações e encaminhá-las às autoridades competentes para que as providências finalmente sejam tomadas.

A comissão iniciou os trabalhos nesta segunda-feira (15), sob a presidência de Stela, crítica da privatização da Corsan e dos serviços prestados pelo controlador.

— O recente reajuste de 5,76% nas tarifas mostra que o consumidor continua sendo chamado a pagar mais por um serviço que está longe de atender às expectativas da população. Fiscalizar não é fazer palanque. É cumprir o papel do parlamento.