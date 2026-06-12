Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Sem explicação
Opinião

Demora na conclusão das obras da BR-116 é retrato da ineficiência em obras públicas

Duplicação que começou em 2012 ainda tem pontos de pista simples e anda a passos lentos

Rosane de Oliveira

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