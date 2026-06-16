Definido quem será o primeiro suplente de Manuela na disputa pelo Senado

Manuela e Fontana tiraram foto no lançamento do comitê da pré-candidata, no último sábado (13). Luiza Fritzen / Divulgação

Está definido o primeiro suplente na chapa da candidata do PSOL ao Senado, Manuela D’Ávila. Será o ex-deputado Henrique Fontana (PT), que estava decidido a não mais disputar mandatos, mas aceitou o convite.

— Fiz o convite sabendo que era improvável que o Henrique aceitasse, mas depois de várias conversas ele me deu o "sim" — disse Manuela à coluna, nesta terça-feira (16).

Se Manuela for eleita, Fontana não será um suplente decorativo, à espera de uma licença da titular. O combinado é que ele participe não só da campanha, mas tenha voz ativa no gabinete.

Antes de fazer o convite, Manuela conversou com o presidente estadual do PT, Valdeci Oliveira, e obteve seu aval. Mesmo assim, a indicação ainda precisa seguir os ritos internos e ser aprovada na convenção petista.

— Fontana tem todas as qualidades que eu gostaria de ver no meu suplente. É uma pessoa ponderada, de diálogo, que sempre fez política com muita seriedade — elogia Manuela.