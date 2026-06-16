Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Parceria definida 
Notícia

Definido quem será o primeiro suplente de Manuela na disputa pelo Senado

Ex-deputado Henrique Fontana não pretendia mais disputar mandatos, mas aceitou o convite da candidata do PSOL 

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS