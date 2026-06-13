Se os quatro principais candidatos a governador do Rio Grande do Sul forem bons de palpite (ou entenderem de futebol), o Brasil vai estrear na Copa do Mundo de 2026 com vitória e marcar três pontos importantes na largada. A partida está marcada para às 19h deste sábado (13).
O mais otimista dos quatro é Luciano Zucco (PL), que aposta em 3 a 0 para o Brasil no jogo contra a seleção do Marrocos.
Gabriel Souza (MDB) e Marcelo Maranata (PSDB) apostam no mesmo placar: 2x0 para o Brasil. Maranata arrisca até a indicar quem serão os autores dos gols: Lucas Paquetá e Vini Jr.
Juliana Brizola (PDT) também acredita na vitória do Brasil, mas com um placar mais apertado, de 2 a 1.
Veja os palpites:
- Gabriel Souza (MDB): Brasil 2x0 Marrocos
- Juliana Brizola (PDT): Brasil 2x1 Marrocos
- Luciano Zucco (PL): Brasil 3x0 Marrocos
- Marcelo Maranata (PSDB): Brasil 2x0 Marrocos (gols de Lucas Paquetá e Vini Jr.)
Fardado com a camiseta amarela da Seleção, Zucco vai assistir ao jogo em São Marcos, na Serra, acompanhado da família e de apoiadores, já que tem agenda política neste sábado. Haverá telão para que todos possam acompanhar a partida sem perder nenhum lance.
Juliana também estará em agenda no Interior e acompanhará a partida em Ijuí, ao lado do deputado Gerson Burmann. Ela vestirá uma camisa da Seleção personalizada com o nome "Brizola" e o número 12, que ganhou de apoiadores.
Devidamente fardados, Gabriel e Maranata optaram por acompanhar a estreia com Brasil em casa, com as respectivas famílias. O vice-governador vai assistir ao jogo em Tramandaí, ao lado da esposa Talise e da filha Dora. O ex-prefeito de Guaíba vai torcer pela vitória ao lado da esposa Deise.