Gabriel Souza, Juliana Brizola, Luciano Zucco e Marcelo Maranata apostam em vitória brasileira na estreia da Copa do Mundo 2026. Montagem / Divulgação

Se os quatro principais candidatos a governador do Rio Grande do Sul forem bons de palpite (ou entenderem de futebol), o Brasil vai estrear na Copa do Mundo de 2026 com vitória e marcar três pontos importantes na largada. A partida está marcada para às 19h deste sábado (13).

O mais otimista dos quatro é Luciano Zucco (PL), que aposta em 3 a 0 para o Brasil no jogo contra a seleção do Marrocos.

Gabriel Souza (MDB) e Marcelo Maranata (PSDB) apostam no mesmo placar: 2x0 para o Brasil. Maranata arrisca até a indicar quem serão os autores dos gols: Lucas Paquetá e Vini Jr.

Juliana Brizola (PDT) também acredita na vitória do Brasil, mas com um placar mais apertado, de 2 a 1.

Veja os palpites:

Gabriel Souza (MDB): Brasil 2x0 Marrocos

Brasil 2x0 Marrocos Juliana Brizola (PDT): Brasil 2x1 Marrocos

Brasil 2x1 Marrocos Luciano Zucco (PL): Brasil 3x0 Marrocos

Brasil 3x0 Marrocos Marcelo Maranata (PSDB): Brasil 2x0 Marrocos (gols de Lucas Paquetá e Vini Jr.)

Fardado com a camiseta amarela da Seleção, Zucco vai assistir ao jogo em São Marcos, na Serra, acompanhado da família e de apoiadores, já que tem agenda política neste sábado. Haverá telão para que todos possam acompanhar a partida sem perder nenhum lance.

Juliana também estará em agenda no Interior e acompanhará a partida em Ijuí, ao lado do deputado Gerson Burmann. Ela vestirá uma camisa da Seleção personalizada com o nome "Brizola" e o número 12, que ganhou de apoiadores.

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