Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Fim de festa
Notícia

CPI dos Pedágios termina sem avanço prático e com Leite irredutível sobre concessões

Governador participou de sessão da comissão para responder perguntas dos deputados

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS