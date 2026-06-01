Contra El Niño, Região Metropolitana e Vale do Taquari assinarão decretos de alerta conjuntos

Prefeitos das duas regiões percorreram Rio Taquari durante visita técnica às áreas afetadas. Ascom / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Prefeituras da Região Metropolitana e do Vale do Taquari concordaram em assinar, de forma conjunta, decretos preventivos de alerta climático. O movimento, motivado pelo temor dos impactos do El Niño previstos para o segundo semestre, aguarda apenas a definição de uma data para o ato coletivo.

A medida permite antecipar a mobilização de equipes de socorro, agilizar contratações emergenciais preparatórias e direcionar recursos orçamentários antes que os eventos extremos atinjam as cidades. Além disso, as prefeituras pretendem usar o movimento em bloco para ampliar a pressão política sobre os governos federal e estadual para a liberação célere de recursos dos fundos de reconstrução.

A articulação está sendo conduzida entre a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) e a Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), duas das regiões mais castigadas pela enchente de 2024. A ação foi discutida após uma assembleia geral conjunta realizada em Estrela, precedida por uma vistoria técnica de prefeitos às áreas afetadas ao longo do Rio Taquari.

O movimento capitaneado pelo presidente da Granpal e prefeito de Alvorada, Douglas Martello, e por lideranças do Vale do Taquari, como o vice-presidente da Amvat e prefeito de Marques de Souza, Fábio Mertz, e a prefeita de Estrela, Carine Schwingel, busca ampliar a troca de experiências entre os municípios de ambas as regiões para reduzir riscos e fortalecer a prevenção.

— Precisamos compartilhar experiências, unir esforços e construir soluções conjuntas para proteger as pessoas e preparar nossas cidades para o que vem pela frente. A integração entre a Região Metropolitana e o Vale do Taquari é fundamental para fortalecer a prevenção, a resposta e a reconstrução — defendeu Martello.