Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Bom resultado
Notícia

Como os gaúchos avaliam o governo Eduardo Leite na pesquisa RealTime Big Data

Trabalho do governador é aprovado por 58% dos entrevistados e reprovado por 37%

Rosane de Oliveira

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