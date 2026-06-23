Como os gaúchos avaliam o governo Eduardo Leite na pesquisa RealTime Big Data

A pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta terça-feira (23) mostra que o trabalho do governador Eduardo Leite é aprovado por 58% dos entrevistados e reprovado por 37%. Esse índice dá esperança ao vice-governador Gabriel Souza (MDB) de capitalizar o bom desempenho do governo quando a campanha começar para valer.
Quando se pergunta de outra forma, pedindo ao eleitor para atribuir um conceito ao governo Leite, 36% o definem como ótimo ou bom, 36% como regular e 25% como ruim ou péssimo.
Comparados os resultados das duas perguntas, conclui-se que os eleitores que consideram o governo regular se dividem entre os que aprovam e os que desaprovam. Dois terços deles aprovam (o que poderia se considerar como regular positivo) e um terço rejeita.
A pesquisa foi feita por telefone, com 1.600 pessoas, entre os dias 20 e 22 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. De acordo com o registro RS-07063/2026, o trabalho custou R$ 64 mil e foi pago com recursos próprios do instituto.