Com partidos em lados opostos, federação União Progressista é registrada no RS

Líderes dos dois partidos já haviam se reunido em maio do ano passado para uma primeira discussão sobre a federação. Filipe Lederhos / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O diretório estadual da federação entre Progressistas e União Brasil foi oficialmente registrado no Rio Grande do Sul junto à Justiça Eleitoral. O comando do bloco político no Estado ficará a cargo do presidente do PP, Covatti Filho, que de cara já terá de resolver como se dará o posicionamento da União Progressista na eleição deste ano.

Enquanto o PP está aliado a Luciano Zucco (PL) na disputa pelo Palácio Piratini, inclusive com a indicação de Silvana Covatti para vice na chapa majoritária, o União Brasil (presidido pelo deputado Luiz Carlos Busato, que será vice-presidente da federação) declarou apoio a Gabriel Souza (MDB) em dezembro do ano passado.

À coluna, Covattinho explicou que, desde então, não avançou no assunto com Busato, no aguardo da definição sobre a própria federação e a oficialização do diretório. Com o registro firmado na Justiça Eleitoral, líderes dos dois partidos devem se reunir ainda esta semana para dar início às discussões sobre posicionamento e divisão de espaços.

Segundo o presidente do PP, a federação vai apoiar oficialmente a candidatura de Zucco a governador. Mesmo assim, Covatti não pretende criar constrangimentos ou punir integrantes do União Brasil que abrirem voto para Gabriel.