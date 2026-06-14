Com partidos em lados opostos, federação União Progressista é registrada no RS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
O diretório estadual da federação entre Progressistas e União Brasil foi oficialmente registrado no Rio Grande do Sul junto à Justiça Eleitoral. O comando do bloco político no Estado ficará a cargo do presidente do PP, Covatti Filho, que de cara já terá de resolver como se dará o posicionamento da União Progressista na eleição deste ano.
Enquanto o PP está aliado a Luciano Zucco (PL) na disputa pelo Palácio Piratini, inclusive com a indicação de Silvana Covatti para vice na chapa majoritária, o União Brasil (presidido pelo deputado Luiz Carlos Busato, que será vice-presidente da federação) declarou apoio a Gabriel Souza (MDB) em dezembro do ano passado.
À coluna, Covattinho explicou que, desde então, não avançou no assunto com Busato, no aguardo da definição sobre a própria federação e a oficialização do diretório. Com o registro firmado na Justiça Eleitoral, líderes dos dois partidos devem se reunir ainda esta semana para dar início às discussões sobre posicionamento e divisão de espaços.
Segundo o presidente do PP, a federação vai apoiar oficialmente a candidatura de Zucco a governador. Mesmo assim, Covatti não pretende criar constrangimentos ou punir integrantes do União Brasil que abrirem voto para Gabriel.
— Federação vai estar com Zucco. Não vamos criar nenhum ambiente de consequência. Vamos nos reunir com objetivo fazer com que tempo de TV, por exemplo, fique conosco. Mas pela legislação eleitoral, os candidatos do União Brasil vão ter que exibir a marca do Zucco nas propagandas — garantiu.