Com direito a samba em festa junina, Olívio Dutra celebra 85 anos com festa na Capital

Edegar Pretto e Olívio Dutra assopraram as velhinhas ao lado de Juliana Brizola e Paulo Pimenta. Débora Beina / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A festa era de aniversário, mas ganhou clima de arraial. Com bandeirinhas, comidas típicas de festa junina e até fogueira, o ex-governador Olívio Dutra celebrou os 85 anos, completados no dia 10. Com 2 mil pessoas reunidas na quadra da União da Vila do IAPI, na zona norte de Porto Alegre, a celebração foi compartilhada com Edegar Pretto, pré-candidato a vice-governador pelo PT, que chegou aos 55 anos no dia 17.

Esbanjando energia, Olívio até sambou com a bateria da escola de samba, já ao final do evento na noite de sábado (27). Chamado de "mestre" por petistas, o ex-governador empolgou os amigos e militantes que acompanharam a celebração, que chegaram a sugerir que Olívio estava com gás até para ser candidato — o que ele descartou.

Esta não foi a primeira vez que os dois dividiram a festa de aniversário, mas o encontro não se repetia desde 2023. Edegar costuma dizer que a amizade com Olívio é uma das maiores heranças deixadas pelo pai, o ex-deputado federal Adão Pretto, falecido em 2009. O ex-governador teve papel decisivo na escolha de Edegar como sucessor político da família.

Pré-candidata do PDT a governadora, Juliana Brizola também acompanhou a celebração dos aliados, assim como os postulantes ao Senado Paulo Pimenta (PT) e Manuela D'Ávila (PSOL).

Olívio e Edegar acenderam fogueira durante a celebração com temática de festa junina. Débora Beina / Divulgação