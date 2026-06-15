Cidades do RS importam modelo de Brasília, mas emendas de vereadores mais atrapalham do que ajudam 

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

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Henrique Ternus

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