Candidatos a governador recebem demandas do cooperativismo 

Juliana Brizola foi a última candidata ouvida pela Ocergs Fernando dos Santos / Divulgação

Depois de ouvir os quatro principais candidatos ao governo do Estado, a Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul (Ocergs) planeja realizar no dia 6 de julho, em Porto Alegre, um painel com Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB). O painel será parte da programação do Fórum dos Presidentes, evento anual realizado pelo Sistema Ocergs para líderes de cooperativas.

Gabriel e Maranata confirmaram de pronto que estarão presentes. Juliana, que foi ouvida nesta terça-feira (2), disse ao presidente Darci Hartmann que tem total interesse em participar. Zucco informou que não está participando de debates mas que, por ser um painel focado nos temas do cooperativismo, deverá aceitar o convite.

Todos os quatro receberam de Hartmann um documento com as demandas dos sete ramos do cooperativismo, expressas na Agenda do Cooperativismo, e se comprometeram a incluir propostas do setor nos programas de governo.

Com faturamento estimado em R$ 103 bilhões (2025), o cooperativismo gaúcho representa 14% do PIB e reúne 4,2 milhões de associados.

Confira o documento com as demandas do cooperativismo na íntegra