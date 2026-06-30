Briga se aprofunda na família Bolsonaro, e Michelle dobra a aposta ao compartilhar vídeo de Anthony Garotinho

A troca pública de acusações entre Michelle Bolsonaro e familiares expõe divisão interna no grupo bolsonarista. SERGIO LIMA / AFP

Os adversários de Flávio Bolsonaro (PL) estão jogando parados nestes dias de Copa do Mundo ou assistindo de camarote à batalha entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e seus enteados, com participação especial dos aliados de uns e outros. Mais uma vez antes de um jogo importante do Brasil, Michelle usou sua conta no Instagram para semear a cizânia. Nos stories, compartilhou um vídeo do ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, que desde a semana passada é tema das rodas de conversa de Brasília, embora o autor não entregue absolutamente nada.

Garotinho espalha que assistiu a vídeo gravado em uma das festas de Vorcaro, chamada de “As Astronautas”, e que nela aparecem políticos que em público defendem a família. Essa descrição serviria para, no mínimo, metade dos deputados e senadores. Garotinho não publicou o vídeo nem disse quem estava na tal festa, na Bahia, em que modelos estrangeiras dançavam nuas, com um capacete de astronauta. E que o convidado interessado tinha de levantar a viseira para escolher seu par.

Michelle publicou o vídeo de Garotinho com a frase "A verdade de Jesus Cristo vai prevalecer". Seria apenas uma frase de uma crente indignada com a promiscuidade ou uma mulher conservadora escandalizada com a luxúria, não fosse o contexto. O vídeo foi compartilhado no momento em que ela, Michelle, está sendo alvo de ataques nas redes sociais bolsonaristas pelo outro vídeo, o do desabafo contra Flávio e seus irmãos, divulgado na quinta-feira passada.

A quem Michelle pretende atingir ao divulgar o vídeo de um desqualificado como Garotinho, a quem nossas avós chamariam de “fiteiro” pelos episódios que já protagonizou? Por que dizer que “a verdade de Jesus Cristo vai prevalecer”? Seria a versão 2026 do versículo preferido de Bolsonaro na eleição de 2018 – “conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”? Lembremos que Michelle já antou trocando citações bíblicas com a esposa de Flávio, Fernanda.

Disputa em versículos

Na quinta-feira em que Michelle publicou seu desabafo, Fernanda saiu em defesa do marido nas redes sociais. Na madrugada, a ex-primeira-dama respondeu com uma citação bíblica: “A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá (Salmos 34:13)”.

No dia seguinte, Fernanda respondeu com Provérbios 6:16-19: “Há seis coisas que o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos." (Provérbios 6:16–19).

Fogo amigo

Entre os detratores de Michelle está Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Figueiredo, unha e carne com Flávio Bolsonaro e seu parceiro de trapalhadas nos Estados Unidos. Em seu canal no YouTube, Figueiredo esculhamba com a primeira-dama, diz que ela é fraca, que seu discurso não tem pé nem cabeça, que não entende de política, não tem experiência administrativa e, suprema ofensa nas hostes da extrema-direita, é feminista. E que feminismo é sinônimo de comunista. Diz também que nem para vice Michelle serve, porque vice tem de ser alguém preparado para assumir a titularidade nos afastamentos do presidente. Por fim, questiona a fidelidade de Michelle a Jair Bolsonaro e sua eficiência como presidente do PL Mulher.