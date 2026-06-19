Boulos diz que decisão sobre Jaques Wagner é de Lula e ironiza oposição: "Alguém ouviu áudio dele pedindo R$ 134 milhões?"

Guilherme Boulos concedeu entrevista coletiva à imprensa antes do evento na Praça da Alfândega. Henrique Ternus / Agencia RBS

Em Porto Alegre para mais uma edição do Governo do Brasil na Rua, nesta sexta (19), Boulos disse que a decisão cabe apenas ao presidente Lula, que acabou de retornar de viagem internacional. Além disso, o ministro enfatizou que ainda não há provas do envolvimento de Jaques Wagner com Daniel Vorcaro, dono do Master.

— É muito importante a gente fazer uma diferenciação. Existe uma acusação e existem suspeitas. Senador Jacques Wagner vai ter a oportunidade de apresentar sua defesa. Outro caso é quando existem provas. Alguém viu algum áudio do Jaques Wagner pedindo R$ 134 milhões pro Vorcaro? Eu ouvi o do Flávio Bolsonaro, que é candidato da oposição à Presidência da República. Alguém viu uma foto do Jaques Wagner andando no jatinho do Vorcaro? Não, eu vi a do Nikolas Ferreira, que é deputado bolsonarista. Quem pariu Mateus que o balance — afirmou Boulos, em coletiva com a imprensa.

Segundo a investigação da PF, o senador baiano teria recebido vantagens indevidas de Vorcaro em troca de atuação política no Congresso. Em um endereço de Jaques Wagner em Brasília, agentes encontraram US$ 49 mil em espécie, que o senador indicou que seriam valores recebidos como diárias de viagens internacionais.

A PF também identificou operação suspeita na compra de um apartamento de mais de R$ 2 milhões, que seria presente do Master para Wagner, escriturado em nome de um laranja.

A defesa de Jaques Wagner negou qualquer envolvimento com irregularidades relacionadas a Vorcaro. O petista disse ainda que conversou com o presidente Lula, por telefone, e que ele teria garantido a permanência dele na liderança do governo no Congresso.

— Eu continuo na liderança até que o presidente Lula peça que eu me retire. Não acho que ele vai fazer isso, mas se ele fizer é um direito dele. O cargo de líder do governo é do presidente da República, mas eu falei com ele hoje e ele sequer tocou nesse tema — disse Wagner em entrevista à BandNews.