Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Investimento de R$ 27 bilhões 
Notícia

Bancada gaúcha entrega à CMPC manifesto de apoio ao projeto de Barra do Ribeiro 

  Somente o senador Paulo Paim e os deputados Fernanda Melchionna, Bohn Gass, Dionilso Marcon e Maria do Rosário não assinaram o documento  

Rosane de Oliveira

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