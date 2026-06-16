Bancada gaúcha entrega à CMPC manifesto de apoio ao projeto de Barra do Ribeiro 

Projeto prevê tratamento avançado de efluentes para mitigar impactos ambientais. CMPC / Divulgação

Apenas cinco dos 34 integrantes da bancada federal gaúcha não assinaram a nota de apoio ao Projeto Natureza, da CMPC, que prevê investimentos de R$ 27 bilhões no Rio Grande do Sul, a maior parte em Barra do Ribeiro. São eles o senador Paulo Paim (PT), as deputadas Fernanda Melchionna (PSOL) e Maria do Rosário (PT), e os deputados Dionilso Marcon (PT) e Elvino Bohn Gass (PT).

Com uma página de texto e duas de assinaturas, o documento intitulado “Nota de apoio institucional da bancada gaúcha pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul” começa assim: “A bancada gaúcha no Congresso Nacional, em um gesto de união e compromisso com o futuro do nosso Estado, manifesta seu mais vigoroso apoio à implementação do Projeto Natureza, da CMPC, na Barra do Ribeiro".

A carta diz que o Rio Grande do Sul atravessou, nos últimos anos, desafios econômicos e sociais sem precedentes e que o empreendimento não é apenas uma nova unidade industrial, mas “um motor de reconstrução que injetará R$ 27 bilhões na nossa economia, sinalizando ao Brasil e ao mundo que o Rio Grande é terra de oportunidade e prosperidade”.

“Como representantes da população gaúcha, entendemos que a verdadeira política social é a geração de oportunidades", continua o texto, lembrando que o projeto transformará a realidade de milhares de famílias no Rio Grande do Sul, com a criação de cerca de 12 mil empregos durante as obras e 5 mil vagas permanentes na operação.

A carta diz também que não há riscos ambientais: “Com tecnologia de nível terciário para tratamento de efluentes e de um modelo de desmatamento zero, o projeto prova que é possível aliar o maior investimento privado da história do Estado à preservação do Lago Guaíba e dos recursos naturais”.

Ao final, os deputados e senadores que assinam o documento ratificam seu apoio institucional ao projeto, convictos de que o investimento significa um passo decisivo para devolver ao Rio Grande do Sul o protagonismo que merece.

— Não assinei por convicção. Os ambientalistas estão contra diante dos impactos ambientais do projeto — justificou Melchionna.

— Para dizer a verdade, até me falaram aqui no plenário onde estou agora. Fiquei de assinar, mas com o envolvimento que estou com o fim da 6x1 acabei não dando retorno — disse o senador Paim.

— Tenho um diálogo muito profundo com ambientalistas que me apresentaram possíveis agravantes na região com impacto de mudanças climáticas. Esta dimensão é estratégica. Somente assino documentos com análise global de impactos — explicou Maria do Rosário.