Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Arte valorizada
Notícia

Assembleia vota na terça-feira projetos que reestruturam carreiras na Ospa e Fundação Theatro São Pedro 

Propostas corrigem distorções históricas e valorizam duas das instituições mais queridas dos gaúchos 

Rosane de Oliveira

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