Assembleia aprova aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica no RS

Deputado Luiz Marenco (PDT) é autor da proposta aprovada nesta terça-feira (23). Lucas Kloss / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com unanimidade entre os deputados, foi aprovado o projeto que autoriza o governo do Estado a conceder aluguel social para mulheres que são vítimas de violência doméstica. De acordo com a proposta, encaminhada por Luiz Marenco (PDT), a intenção é oferecer suporte habitacional temporário para quem possui medida protetiva e não pode retornar ao lar. O texto ainda precisa ser sancionado e regulamentado pelo governador Eduardo Leite.

Além da medida protetiva, para ter direito ao benefício a mulher precisará comprovar renda própria de até dois salários mínimos, sem considerar a renda do agressor ou de terceiros com os quais ela não possua efetivo acesso aos recursos.

Uma emenda do deputado Gerson Burmann (PDT) garante ainda análise da situação de vulnerabilidade e no risco decorrente da violência, vedando restrições ou priorizações exclusivas baseadas no número de filhos. O texto aprovado determina ainda que a concessão e a manutenção do benefício sejam articuladas com as equipes de referência da assistência social, como CRAS e CREAS, além de outros órgãos da rede de proteção às mulheres.

— Uma das maiores dificuldades enfrentadas por quem decide romper com a violência é justamente não ter para onde ir. Quando existe uma alternativa real de moradia, a mulher consegue sair da situação de risco. Muitas vezes, a dependência econômica acaba mantendo a vítima ao lado do agressor. Garantir uma porta de saída é também uma forma de prevenir que a violência se agrave — explicou Marenco.